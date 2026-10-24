Плівка, скотч чи фанера: що найкраще для вікон на випадок обстрілів

Підручні засоби допоможуть мінімізувати ризик поранень

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Російські обстріли мають терористичний характер і часто припадають на житлові райони. Повністю захистити помешкання від таких ударів неможливо, проте є способи мінімізувати ймовірність отримання травм та поранень від уламків та скла.

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Мешканці міст та селищ мають заздалегідь підготувати власні помешкання до ймовірних обстрілів. Адже під час вибуху небезпеку становить не лише ударна хвиля, а й розбите віконне скло, яке розлітається по приміщенню.

Захистити вікна від наслідків "прильоту" побутовими засобами неможливо. Проте можна зменшити ризик травмувань та поранень, поклеївши на вікна архітектурну плівку або, на крайній випадок, хоча б звичайний скотч та фанерні чи дерев'яні щити.

Водночас захисна плівка може утримувати шматки скла разом, проте не робить вікно вибухостійким. Також її ефективність залежить від самої плівки і якості монтажу.

У ДСНС України радять ударостійку архітектурну плівку завтовшки від 115 до 300 мікронів. Її наклеюють зсередини на всю поверхню скла. В Україні таку плівку можна придбати в інтернет-магазинах або будівельних гіпермаркетах. Ціна плівки починаються від 269 гривень за метр.

Армована плівка на ринку України

Будівельний скотч, своєю чергою, не гарантує захисту та не втримає всі уламки скла.

Фанерні чи дерев'яні щити теж не дають жодної гарантії збереження вікон, а їхнє встановлення не має наражати людей на додаткову небезпеку.

Також рятувальники застерігають, що дві стіни між вами й вулицею захищають лише від уламків скла та ударної хвилі. І, якщо сигнал повітряної тривоги вже пролунав, варто йти в укриття. А, якщо дістатися до нього неможливо, необхідно відійти від вікон углиб помешкання, краще за дві стіни, розміститись нижче рівня вікон і прикрити голову руками.

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