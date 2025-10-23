У Запоріжжі помітили гігантський "делікатес": повзав по землі й привернув увагу містян (фото)

У Франції його розводять для "ескарго"

У Хортицькому районі Запоріжжя помітили виноградного равлика, який є найбільшим наземним равликом у Європі. Розмір його раковини сягає 4-5 сантиметрів у діаметрі.

Що потрібно знати:

Равлик великого розміру привернув увагу користувачів соцмережі

Цей равлик відомий як їстівний — саме його розводять для "ескарго" у Франції

У деяких країнах виноградний равлик є предметом винищення і його ввезення на територію країни заборонено

Відповідні фотографії були опубліковані в одному з місцевих пабліків Telegram. На кадрах видно, що равлик досить великого розміру і помітити це можна порівняно з рукою.

Виноградний равлик. Фото: "Труха. Запоріжжя"

Виноградний равлик. Фото: "Труха. Запоріжжя"

"Телеграф" звернувся до ChatGPT, щоб дізнатися, який саме равлик був зображений на фотографіях. На думку ШІ, мова в цьому випадку йде саме про виноградного равлика, оскільки він також великого розміру, має буро-жовті або коричневі відтінки зі смугами, а також має масивне тіло з вираженою текстурою шкіри.

Виноградний равлик — що про нього відомо

Вважається, що батьківщиною виноградного равлика є Центральна та Південно-Східна Європа. З давніх-давен людина використовувала виноградних равликів як їжу, причому делікатесом вони не були, і люди будь-якого соціального становища вживали їх як простий у добуванні джерела харчування.

У природі виноградний равлик живе в середньому 7-8 років, але нерідко може дожити й до 20 років, якщо не буде з’їдений хижаком. Рекорд тривалості життя такого равлика — 30 років. Але варто зазначити, що в цьому випадку равлик утримувався в домашніх умовах.

Виноградний равлик. Фото: "Вікіпедія"

Цікавий факт: У м’ясі виноградних равликів міститься 10% білка, 30% жиру, 5% вуглеводів, а також вітаміни В6, В12, залізо, кальцій, магній.

Приготовлений виноградний равлик. Фото: "Вікіпедія"

Також варто додати, що виноградний равлик є шкідником сільського господарства. Насамперед тому, що харчується молодими пагонами сільськогосподарських культур, зокрема винограду. У низці країн є предметом винищення. У деякі країни, зокрема країни Північної та Південної Америки, ввезення виноградних равликів заборонено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні помітили унікальну осу. Її характерна риса не тільки незвичайний колір, а й металічний блиск.