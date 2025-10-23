В Запорожье заметили гигантский "деликатес": ползал по земле и привлек внимание горожан (фото)

Во франции его разводят для "эскарго"

В Хортицком районе Запорожья заметили виноградную улитку, которая является самой крупной наземной улиткой в Европе. Размер ее раковины достигает 4-5 сантиметров в диаметре.

Что нужно знать:

Улитка большого размера привлекла внимание пользователей соцсети

Эта улитка известна, как съедобная — именно её разводят для "эскарго" во Франции

В некоторых странах виноградная улитка является предметом истребления и ее ввоз на территорию страны запрещен

Соответствующие фотографии были опубликованы в одном из местных пабликов в Telegram. На кадрах видно, что улитка довольно большого размера и заметить єто можно в сравнении с рукой.

Виноградная улитка. Фото: "Труха. Запорожье"

"Телеграф" обратился к ChatGPT, чтобы узнать, какая именно улитка была запечатлена на фотографиях. По мнению ИИ, речь в данном случае идет именно о виноградной улитке, поскольку она также большого размера, имеет буро-жёлтые или коричневые оттенки с полосами, а также имеет массивное тело с выраженной текстурой кожи.

Виноградная улитка — что о ней известно

Считается, что родиной виноградной улитки являются Центральная и Юго-Восточная Европа. С давних времён человек использовал виноградных улиток в качестве пищи, причём деликатесом они не являлись, и люди любого социального положения употребляли их в качестве простого в добывании источника пропитания.

В природе виноградная улитка живёт в среднем 7—8 лет, но нередко может дожить и до 20 лет, если не будет съедена хищником. Рекорд продолжительности жизни такой улитки — 30 лет. Но стоит отметить, что в данном случае улитка содержалась в домашних условиях.

Виноградная улитка. Фото: "Википедия"

Интересный факт: В мясе виноградных улиток содержится 10 % белка, 30 % жира, 5 % углеводов, а также витамины B6, B12, железо, кальций, магний.

Приготовленная виноградная улитка. Фото: "Википедия"

Также стоит добавить, что виноградная улитка является вредителем сельского хозяйства. В первую очередь потому, что питается молодыми побегами сельскохозяйственных культур, в частности винограда. В ряде стран является предметом истребления. В некоторые страны, в частности страны Северной и Южной Америки, ввоз виноградных улиток запрещён.

