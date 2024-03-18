Євген Клопотенко назвав суму, яку заробляє в місяць

Чоловік чесно зізнався, які суми отримує зі свого ресторанного бізнесу

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко, який жартував, що одружився, має кілька закладів харчування в Києві. Він часто виступає на різних публічних заходах і дає інтерв'ю. Тепер чоловік заговорив про свої заробітки.

У інтерв'ю Еммі Антонюк, Клопотенко розповів, що у нього немає фіксованого доходу кожен місяць. За словами Євгена, у ресторанному бізнесі буває по-різному, тож його дохід може постійно змінюватися. Однак в середньому, — це 15-20 тисяч доларів.

"У місяць я отримую від 300 до 800 тисяч гривень. А буває так, що -500, це ж бізнес. Наприклад, у січні ти нічого не отримуєш, а в лютому — можеш заплатити. Це все змінюється", — сказав чоловік.

До того ж кулінару доводиться щомісяця давати зарплату співробітникам, яких налічується близько 300. Також зароблені кошти Клопотенко інвестує в нові заклади. Євген зізнався, що наразі не придбав собі квартири та вже кілька років не змінював автомобіль.

"Зарплатний фонд в моєму лише бренді — це 1,5 мільйона гривень. Я маю кожен місяць платити людям, які в моїй команді. Свій прибуток я потім реінвестую. Тому в мене немає своєї квартири, в мене автомобіль Volkswagen коштує 15 тисяч доларів, який я не можу два роки змінити. Але в мене є водій, асистент, прекрасна команда із 300 людей й 35 — навколо мене, які роблять моє життя набагато крутішим.

Також деякі чоловіки з команди Клопотенка зараз захищають Україну від країни-окупанта. Тож він закриває певні їхні потреби на фронті. У місяць шеф-кухар донатить у проміжку від 100 до 150 тисяч гривень.

Інтерв'ю Євгена Клопотенка

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