Евгений Клопотенко назвал сумму, которую зарабатывает в месяц

Человек честно признался, какие суммы получает из своего ресторанного бизнеса

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который шутил, что женился, имеет несколько заведений питания в Киеве. Он часто выступает на разных публичных мероприятиях и дает интервью. Теперь мужчина заговорил о своих заработках.

В интервью Эмми Антонюк Клопотенко рассказал, что у него нет фиксированного дохода каждый месяц. По словам Евгения, в ресторанном бизнесе бывает по-разному, так что его доход может постоянно меняться. Однако в среднем, это 15-20 тысяч долларов.

"В месяц я получаю от 300 до 800 тысяч гривен. А бывает так, что -500, это бизнес. Например, в январе ты ничего не получаешь, а в феврале — можешь заплатить. Это все меняется", — сказал мужчина.

К тому же кулинару приходится ежемесячно давать зарплату сотрудникам, которых насчитывается около 300. Также заработанные денежные средства Клопотенко инвестирует в новые заведения. Евгений признался, что пока не приобрел себе квартиру и уже несколько лет не менял автомобиль.

"Зарплатный фонд в моем только бренде — это 1,5 миллиона гривен. Мне надо каждый месяц платить людям, которые в моей команде. Свою прибыль я потом реинвестирую. Поэтому у меня нет своей квартиры, у меня автомобиль Volkswagen стоит 15 тысяч долларов, который я не могу два года изменить, но у меня есть водитель, ассистент, прекрасная команда из 300 человек и 35 — вокруг меня, которые делают мою жизнь гораздо круче.

Также некоторые мужчины из команды Клопотенко сейчас защищают Украину от страны-оккупанта. Он закрывает определенные их потребности на фронте. В месяц шеф-повар донатит в промежутке от 100 до 150 тысяч гривен.

Интервью Евгения Клопотенка

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