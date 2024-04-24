"Дуже сексуальна": продюсер Олі Полякової у захваті від стилю Каменських у новому кліпі

Продюсер Михайло Ясинський є фанатом Насті Каменських

Новий кліп Насті Каменських на пісню Moloko викликав хвилю обговорень, а також потужного хейту, проте декому кліп та Настя в ньому сподобались. Зокрема продюсер української співачки Олі Полякової — Михайло Ясинський — вважає, що пісня миттєво здобуде популярність, а Каменських у сексуальному образі – просто фантастична.

Під час інтерв'ю з українським блогером Славою Дьоміним продюсер відверто висловився щодо новинки Каменських. Знаменитий чоловік не стримував свого захвату та фонтанував компліментами.

"Чи знайдеться місце новій пісні NK. Мемна пісня, яку зараз активно пушать. Настя сидить у кліпі напівгола, в якійсь пакетній сукні у ванній", — висловився Дьомін.

На що Ясинський відповів: "Дуже сексуальна Настя. Дуже красива. Неймовірна. Вона вражає", – емоційно заявив він.

Продюсер наголосив, що йому імпонує прагнення Насті Каменських стати світовою знаменитістю.

"Вона методично йде до виконання своєї мрії. Це круто. Це викликає повагу. Я спостерігаючи за цим", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що Потап різко відповів хейтерам Насті Каменських. Потап вважає, що пісня — в саме яблучко.