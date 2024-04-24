"Очень сексуальная": продюсер Оли Поляковой в восторге от стиля Каменских в новом клипе

Продюсер Михаил Ясинский является фанатом Насти Каменских

Новый клип Насти Каменских на песню Moloko вызвал волну обсуждений, а также мощного хейта, однако некоторым людям клип и Настя в нем понравились. В частности, продюсер украинской певицы Оли Поляковой — Михаил Ясинский — считает, что песня мгновенно обретет популярность, а Каменских в сексуальном образе – просто фантастическая.

Во время интервью с украинским блогером Славой Деминым продюсер откровенно высказался по поводу новинки Каменских. Знаменитый мужчина не сдерживал свой восторг и фонтанировал комплиментами.

"Найдется ли место новой песне NK. Мемная песня, которую сейчас активно пушат. Настя сидит в клипе полуголая, в каком-то пакетном платье в ванной", — высказался Демин.

На что Ясинский ответил: "Очень сексуальная Настя. Очень красивая. Невероятная. Она поражает", – эмоционально заявил он.

Продюсер подчеркнул, что ему импонирует стремление Насти Каменских стать мировой знаменитостью.

"Она методично идет к исполнению своей мечты. Это круто. Это вызывает уважение. Я наблюдаю за этим", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Потап резко ответил хейтерам Насти Каменских. Потап считает, что песня — в самое яблочко.