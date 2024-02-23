В Польше снова высыпали украинскую агропродукцию: в сети волна гнева (фото)

Украинская сторона будет обращаться к польским правоохранителям

В Польше снова рассыпали агропродукцию, следовавшую из Украины. В пятницу, 23 февраля, утром на станции "Дорогуск" неизвестные открыли люки двух зерновозов и высыпали рапс, направлявшийся в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". По данным компании, этот груз, как и другая аграрная продукция, следовал транзитом через территорию Польши. "Укрзализныця" готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

"Ненаказанные преступления всегда возвращаются. Военная агрессия или поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить", — прокомментировал инцидент министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Дорогуск на карте

Пользователи соцсетей уже отреагировали на этот случай. Многих возмутили действия неизвестных. Стоит отметить, что многие комментаторы отметили, что это может быть российской провокацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что подобный случай с зерном уже бывал ранее. Так, 11 февраля нападавшие подошли к грузовику и попытались срезать таможенную пломбу и замок с помощью электрической болгарки. В результате высыпалось зерно.