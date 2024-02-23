У Польщі знову висипали українську агропродукцію: у мережі хвиля люті (фото)

Українська сторона буде звертатись до польських правоохоронців

У Польщі знову розсипали агропродукцію, яка прямувала з України. У п'ятницю, 23 лютого, зранку на станції "Дорогуськ" невідомі відкрили люки двох зерновозів та висипали ріпак, який прямував до Німеччини.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". За даними компанії, цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі. "Укрзалізниця" готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

"Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", – прокоментував інцидент міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Дорогуськ на мапі

Користувачі соцмереж вже відреагували на цей випадок. Багатьох дуже обурили дії невідомих. Варто зазначити, що чимало дописувачів зазначили, що це може бути російською провокацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав що подібний випадок із зерном уже траплявся раніше. Так, 11 лютого нападники підійшли до вантажівки та спробували зрізати митну пломбу та замок авто за допомогою електричної болгарки. В результаті висипалося зерно.