Передали "привет": в Новой Каховке взорвали штаб партии Путина (фото)

Каждый коллаборант, который помогает организовывать "избирательный процесс", понесет ответственность за свои действия

Во временно оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы у входа в офис путинской партии "Единая Россия" и неподалеку от "избирательного участка". Событие произошло утром, 27 февраля.

Так, силы движения сопротивления передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе. Об этом говорится на сайте "Центра национального сопротивления".

Сообщается, что российские захватчики пытаются скрыть присутствие сил сопротивления, поэтому придумывают истории о якобы нанесших удар беспилотниках.

"Сейчас враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ТОТ (временно оккупированных территориях – Ред.). Следовательно, россияне, чтобы не сеять панику, сейчас заявляют о мифических БПЛА, якобы ударивших по объектам, хотя это не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления обратился к гражданам Украины и призывает не участвовать в пропагандистской постановке Кремля под названием "выборы". В то же время Движение сопротивления отмечает, что каждый коллаборант, помогающий организовывать "избирательный процесс", понесет ответственность за свои действия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном Донецке прилетело в ресторан, где оккупанты праздновали свадьбу.