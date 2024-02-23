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"Политикой не интересуются": в России на предвыборные дебаты явился только один человек, и тот не кандидат

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Путин даже не создает видимости реальности выбора
Путин даже не создает видимости реальности выбора. Фото Коллаж

Даже сами россияне понимают, что выборы президента в их стране — абсолютный фарс

Российский диктатор Владимир Путин отказался от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов перед президентскими выборами в РФ. На так называемые дебаты явился только один человек, и тот не кандидат, а его представитель.

Как пишут росСМИ, пришел только представитель Николая Харитонова от КПРФ. Другие кандидаты не нашли или времени, или желания, участвовать в этом спектакле.

Россияне в сети иронизируют по поводу фарса под названием "выборы РФ". Они отмечают, что эти "дебаты" — очередное подтверждение отсутствия демократии.

"Люблю страну свою, тут все честно", "Политикой не интересуются", "Самые честные выборы", "По мoей стране широкими шагами шагает маразм, абсурд и другие старческие маразмы диктатора Путина", "Диктатура — она такая", "Просто элементарное и реальное подтверждение,что это самый настоящий фарс", "Какие-то неправильные дебаты, а где заборчик и ОМОН", "Пример берут с главного", "На фига это цирк", — пишут в сети.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оправдал отказ Путина участвовать в дебатах его "сложным графиком". Он подчеркнул, что то, что Путин сейчас занимает президентское кресло, отличает его от других кандидатов.

Как сообщал "Телеграф", жена умершего в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная призвала Европейский союз не признавать итоги выборов президента в России. Она также просит изменить методы воздействия на окружение российского диктатора и наказать военных преступников.

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#Выборы #Россия #Владимир Путин #Дебаты