Передали "привіт": у Новій Каховці підірвали штаб партії Путіна (фото)

Кожен колаборант, який допомагає організовувати "виборчий процес", понесе відповідальність за свої дії

У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс путінської партії "Єдина Росія" та неподалік від "виборчої дільниці". Подія сталась вранці, 27 лютого.

Так, сили руху опору передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті. Про це йдеться на сайті "Центру національного спротиву".

Повідомляється, що російські загарбники намагаються приховати присутність сил спротиву, тож вигадують історії про безпілотники, які начебто завдали удар.

"Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ (тимчасово окупованих територіях – Ред.). Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктам, хоче це не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву звернувся до громадян України та закликає не брати участь у пропагандистській постановці Кремля під назвою "вибори". Водночас Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати "виборчий процес", понесе відповідальність за свої дії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у тимчасово окупованому Донецьку прилетіло у ресторан, де окупанти святкували весілля.