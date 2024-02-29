В очереди за паспортом РФ: в оккупированном Рубежном умерла женщина

Российские захватчики заставляют получить паспорт РФ даже старшеклассников на оккупированных территориях Украины.

Принудительная паспортизация, которая продолжается во временно оккупированных населенных пунктах Украины, может быть смертельной. Так, захваченном россиянами Рубежном Луганской области, в многочасовой очереди в паспортный стол умерла женщина.

Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация. Подробности появились у Facebook.

"Чтобы стать владельцем талона на прием в государственное учреждение в оккупированном Рубежном, необходимо занимать очередь с вечера. Тогда, вероятно, свободное место найдется", — подчеркнули в ОГА.

Местные коллаборанты знают о проблеме. Но увеличивать количество мест приема не собираются.

Кроме того, российские захватчики проводят принудительную паспортизацию среди старшеклассников на оккупированных территориях Украины. Детям угрожают не выдать аттестаты.

Это все происходит в преддверии "выборов" в РФ. По решению Совета Федерации они пройдут 17 марта 2024 года. Голосование там продлится три дня. Кроме действующего президента РФ Владимира Путина, в бюллетенях будут имена еще трех кандидатов. На пост президента России будут претендовать глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вицеспикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов.

Следует отметить, что действующий глава Кремля Владимир Путин находится у власти в России уже 24-й год. Выиграв президентские выборы в марте 2018-го, он внес поправки в Конституцию и "обнулил" свои прежние сроки. А в феврале 2022-го начал полномасштабное вторжение в Украину. Пока Путин является, по сути, единственным реальным кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Ранее "Телеграф" писал, что продолжающаяся во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины принудительная паспортизация показала настолько низкие результаты, что россиянам накануне "выборов" пришлось прибегнуть к пропитанному отчаянием шагу . Жителям оккупированной левобережной части области разрешили "голосовать" с украинским паспортом.