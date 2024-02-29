В черзі за паспортом РФ: в окупованому Рубіжному померла жінка

Російські загарбники примушують отримати паспорт РФ навіть старшокласників на окупованих територіях України.

Примусова паспортизація, яка триває у тимчасово окупованих населених пунктах України може буте смертельною. Так, захопленому росіянами Рубіжному Луганської області в багатогодинній черзі до паспортного столу померла жінка.

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація. Подробиці з’явилися у Facebook.

"Аби стати власником талона на прийом до державної установи в окупованому Рубіжному, необхідно займати чергу з вечора. Тоді, ймовірно, вільне місце знайдеться.", — підкреслили в ОДА.

Місцеві колаборанти знають про проблему. Але збільшувати кількість місць прийму не збираються.

Крім того, російські загарбники проводять примусову паспортизацію серед старшокласників на окупованих територіях України. Вони погрожують не видати атестати.

Це все відбувається напередодні "виборів" в РФ. За рішенням Ради Федерації вони відбудуться 17 березня 2024 року. Голосування там триватиме аж три дні. Окрім чинного президента РФ Володимира Путіна, у бюлетенях будуть імена ще трьох кандидатів. На посаду президента Росії претендуватимуть очільник партії ЛДПР Леонід Слуцький, віцеспікер Держдуми, член партії "Нові люди" Владислав Даванков та депутат Держдуми (фракція КПРФ) Микола Харитонов.

Слід зазначити, що чинний глава Кремля Володимир Путін перебуває при владі в Росії вже 24-й рік. Вигравши президентські вибори у березні 2018-го, він вніс поправки до Конституції та "обнулив" свої колишні терміни. А у лютому 2022-го розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Наразі Путін є, по суті, єдиним реальним кандидатом у президенти на майбутніх виборах.

Раніше "Телеграф" писав, що примусова паспортизація, яка триває у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини, показала настільки низькі результати, що росіянам напередодні "виборів" довелось вдатись до просоченого відчаєм кроку. Мешканцям окупованої лівобережної частини області дозволили "голосувати" з українським паспортом.