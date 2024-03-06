"Это нарушение норм": Ляшко прокомментировал проверку ВЛК в Киеве

Что говорит министр здравоохранения

В Киеве затягивали сроки военно-врачебной комиссии (ВЛК), из-за чего в Министерство здравоохранения поступило много жалоб. В ведомстве уже пытаются урегулировать этот вопрос.

В частности, врачи ВЛК работали неполный рабочий день, при этом у них отсутствовали электронные очереди. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире 1+1.

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВЛК работали до 14:00, а затем почему-то закрывались. Это нарушение норм", — заявил он.

Министр добавил, что рабочая группа Министерства здравоохранения сосредоточится на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро.

"Согласно нормам, во время прохождения ВЛК на каждого пациента в системе электронного здравоохранения открывают электронную медицинскую запись, которую должны закрыть в течение четырех дней", — заявил Ляшко.

Он добавил, что в некоторых клиниках, законтрактованных для проведения ВЛК, в частности, в Киеве, такие записи оставались открытыми в течение 10 дней и более.

Напомним, что в последнее время количество жалоб по работе ВЛК растет стремительными темпами. Поэтому Министерство здравоохранения Украины уже создало рабочую группу и приступило к проверке работы военно-врачебных комиссий в Киеве.

"Начинаем проверку ВЛК в городе Киеве. Подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки. Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые мы получаем в последнее время", — сказал Ляшко.

Он добавил, что большинство жалоб касается "базовых вещей, которые можно оперативно исправить". В частности, несоблюдение электронной очереди, отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВЛК, неоптимизированные маршруты.

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