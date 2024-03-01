Смерть мужчины в ТЦК в Тернопольской области: прокуратура открыла уголовное производство

Прокуратура подтвердила наличие кровоподтеков и ушибов на теле умершего

Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту смерти 49-летнего жителя Чертковского района Тернопольской области. Мужчина умер через два дня после попадания в больницу из стен местного ТЦК.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в Facebook. В прокуратуре заявили, что на теле погибшего действительно были найдены ушибы и синяки.

По данным прокуратуры, 25 февраля мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Но к ВВК его не допустили, поскольку обнаружили у него сильную алкогольную интоксикацию – однако по какой-то причине оставили его на территории ТЦК.

"27 февраля, около 17 часов, находясь на территории центра комплектования, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось — начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой", – написали в прокуратуре.

Мужчину госпитализировали, а через два дня он умер, не приходя в сознание. Медики указали причиной смерти черепно-мозговую травму. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту предполагаемого превышения военнослужащими Чертковского районного ТЦК власти или служебных полномочий – преступление предусматривает от 8 до 12 лет наказания.

Тем временем в городе Бучач Тернопольской области 29 февраля люди вышли на протест к городской раде. Жители собрались после того, как стало известно о смерти 49-летнего мужчины, которого 27 февраля доставили в бессознательном состоянии с территории местного ТЦК.