Укр

В Минобороны объяснили, почему многие военнослужащие не на передовой, а в тылу

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ Новость обновлена 13 марта 2024, 19:52
ВСУ

Армия не сможет существовать без выполнения тыловой работы

Ни одна современная война не обходится без налаженной работы тыловых подразделений, однако сейчас поднялся вопрос о том, насколько эффективно украинских военнослужащих используют вдали от фронта.

Как объяснили представители Минобороны Украины в разговоре с Financial Times, сейчас ведомство работает над оценкой того, как в армии используют военных.

"Хотим отметить, что ни в одной современной войне на фронте не может находиться большинство военнослужащих", — говорится в сообщении.

Там добавили, что к тыловым подразделениям причислены военнослужащие, которые занимаются логистикой, разведкой, обеспечением, планированием, командованием, ремонтом и разработкой вооружения, лечением и реабилитацией военных, а также многими другими задачами. Без выполнения этих функций армия не смогла бы существовать.

"Одновременно отметим, что Министерство обороны работает над оценкой эффективности использования военнослужащих, поэтому, в частности, Министр обороны приказал провести функциональный аудит подразделений МОУ и Генерального штаба", — добавили в военном ведомстве.

Как сообщалось ранее, Минобороны планирует мобилизовать 500 тысяч человек, но для проведения ротации военных на передовой необходимо лишь 330 тысяч, остальные как раз нужны для выполнения тыловой работы.

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