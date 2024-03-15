Аноним посеял панику в школах Мукачево угрозами расправы над детьми: пришлось вмешаться власти

Горожан просят быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях в отношении учебных заведений

Ученики школ города Мукачево получают угрозы из анонимного Telegram-канала. Этот вопрос уже находится на особом контроле у правоохранителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита. По его словам, по отдельному поручению для обеспечения безопасности детей, поиска и прекращения противоправной деятельности вовлечены дополнительные силы и средства правоохранительных структур.

"В условиях военного положения места большого сосредоточения детей особенно уязвимы. В декабре 2023 года Совет обороны области принял решение о повышении уровня безопасности в учебных заведениях путем возможной установки на входах в ячейки рамок стационарного металлодетектора, других технических средств, а также дежурство правоохранителей и служб охраны", — говорится в сообщении.

В то же время он попросил всех быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных людях или их действиях в отношении учебных заведений.

Что произошло в Мукачево

В то же время о данной ситуации пишет издание Mukachevo.Net. В материале указывается, что 14 марта в сети начали распространять ссылку на телеграм-канал, в котором неизвестный пишет анонимные угрозы в адрес школьников из Мукачево. Всего за один вечер он собрал несколько тысяч подписчиков. Среди родителей школьников началась настоящая паника.

Также "Голос Карпат" пишет, что правоохранители обратились с просьбой не распространять ссылку на этот телеграм канал, ведь это может быть российская информационно-психологическая операция (ИПСО).

Отмечается, что в этот ТГ-канале аноним распространяет фото из открытых источников, публикует фотографии школ, которые тоже доступны в сети. Это говорит о том, что, возможно, этот человек работает удаленно и не понимает, какое фото какой школе принадлежит.

Аноним пишет о "мести" и рассказывает, как ночью якобы прогулялся у одной из школ.

Школы в Мукачево "закрывают"

После данного инцидента некоторые родители оставляют дома своих детей, а в школах тем временем закрывают двери и не впускают и не выпускают никого до конца уроков. Об этом пишет "Перший кабельний".

"Сейчас в Мукачево большинство школ закрывают для всех взрослых дверь. Пропускают только детей и не будут выпускать из школы всех до последнего урока" , – руководство школ.

При этом в социальных сетях сообщают, что данной группы больше не существует.

Напомни, ранее "Телеграф" писал о том, что в киевском лицее произошел скандал из-за ужасных санитарных условий. Все началось с видео в соцсетях, на котором видно, что учебное заведение кишит тараканами. Далее на жалобы родителей отреагировали инспекторы.