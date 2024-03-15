Анонім посіяв паніку у школах Мукачево погрозами розправи над дітьми: довелося втрутитися владі

Городян просять бути пильними та повідомляти про будь-які підозрілі дії щодо навчальних закладів

Учні шкіл міста Мукачево одержують погрози з анонімного Telegram-каналу. Це питання вже перебуває на особливому контролі у правоохоронців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита. За його словами, за окремим дорученням для забезпечення безпеки дітей, пошуку та припинення протиправної діяльності залучено додаткові сили та засоби правоохоронних структур.

"В умовах воєнного стану місця великого зосередження дітей особливо вразливі. У грудні 2023 року Рада оборони області ухвалила рішення про підвищення рівня безпеки у навчальних закладах шляхом можливого встановлення на входах до осередків рамок стаціонарного металодетектора, інших технічних засобів, а також чергування правоохоронців та служб охорони", — йдеться у повідомленні.

Водночас він попросив усіх бути пильними та повідомляти правоохоронні органи про будь-яких підозрілих людей або їхні дії щодо навчальних закладів.

Що сталося у Мукачеві

Водночас про цю ситуацію пише видання Mukachevo.Net. У матеріалі зазначається, що 14 березня у мережі почали поширювати посилання на телеграм-канал, у якому невідомий пише анонімні погрози на адресу школярів із Мукачево. Загалом за один вечір він зібрав кілька тисяч передплатників. Серед батьків школярів розпочалася справжня паніка.

Також "Голос Карпат" пише, що правоохоронці звернулися з проханням не поширювати посилання на цей телеграм канал, адже це може бути російська інформаційно-психологічна операція (ІПСО).

Зазначається, що у цьому ТГ-каналі анонім розповсюджує фото з відкритих джерел, публікує фотографії шкіл, які також доступні в мережі. Це говорить про те, що, можливо, ця людина працює віддалено і не розуміє, яке фото якій школі належить.

Анонім пише про "місце" і розповідає, як уночі нібито прогулявся біля однієї зі шкіл.

Школи у Мукачеві "закривають"

Після цього інциденту деякі батьки залишають будинки своїх дітей, а в школах тим часом зачиняють двері та не впускають і не випускають нікого до кінця уроків. Про це пише "Перший кабельний".

"Зараз у Мукачеві більшість шкіл закривають для всіх дорослих двері. Пропускають лише дітей і не випускатимуть зі школи всіх до останнього уроку", — керівництво шкіл.

При цьому у соціальних мережах повідомляють, що цієї групи більше не існує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в київському ліцеї стався скандал через жахливі санітарні умови. Все почалося з відео у соцмережах, на якому видно, що навчальний заклад кишить тарганами. На скарги батьків відреагували інспектори.