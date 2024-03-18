В Украине могут появиться новые основания отсрочки: кого касаются

Условия отсрочки претерпевают немалые изменения

В обновленном законопроекте о мобилизации, который в воскресенье, 17 марта, Кабмин передал Верховной Раде, указано, какие категории граждан будут иметь право на отсрочку. За закон еще не проголосовано, но указанные в 23 статье изменения вступят в силу в случае его принятия.

Граждане, имеющие "бронь" от государства, будут иметь право на отсрочку, но им необходимо будет состоять на специальном военном учете. Об этом говорится в тексте законопроекта.

Тем, кто временно не пригоден к военной службе по состоянию здоровья, также будет предоставлена возможность отсрочки. Однако в отличие от действующего закона, предусматривающего "максимум шесть месяцев", новый законопроект предлагает увеличить этот период до 12 месяцев.

Призову будут подлежать женщины и мужчины, у которых трое и более детей, но не платят алименты более трех месяцев.

Мать или отец, воспитывающие ребенка сами, не будут мобилизованы, если другой родитель "умер, лишен опеки, пропал без вести или объявлен умершим".

Также законопроект содержит объяснение насчет призыва усыновителей. Их призыв будет отложен, если второй родитель "умер, лишенный родительских прав, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим".

В этом же абзаце вместе с опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями теперь упоминаются и патронатные воспитатели, на содержании которых "находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет".

Действующее законодательство предусматривает, что право на отсрочку имеют граждане, которые ухаживают за "отцами или супругом". Новый законопроект предлагает ограничить отсрочку и предоставлять ее только тем, кто ухаживает за родителями, нуждающимися в постоянном уходе, согласно выводам медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии медицинского учреждения.

Отдельно в документе упоминаются украинцы, которые ухаживают за лицом с инвалидностью. В новой редакции этот пункт подробно разъясняет, кто имеет право не служить в армии. В нем указано, что "члены семьи к первой ступени родства (не более одного лица) и члены семьи ко второй ступени родства (не более одного лица, если нет члена семьи к первой ступени родства или если лицо физически не способна осуществлять такой постоянный уход за инвалидом 1 группы" и "члены семьи до первой степени родства (не более одного человека) инвалида 2 группы и любое другое лицо, которое может осуществлять такой постоянный уход за инвалидом 1 группы". Если нет члена семьи первой степени родства или если лицо физически недееспособным".

Законопроект добавляет в список народных депутатов, не подлежащих призыву на военную службу, руководителей министерств и их заместителей, "руководителей государственных органов, органов исполнительной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины".

Также предлагается не призывать судей, судей Конституционного суда Украины, членов Высшего совета юстиции и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В пункте, где речь идет о гражданских работниках правоохранительных органов, теперь включены работники Государственной специальной службы транспорта, Министерства внутренних дел Украины и специализированных учреждений Министерства внутренних дел. Им также разрешено получить отсрочку.

В то же время, хотят лишить отсрочки работников предприятий, учреждений и организаций Минобороны, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины.

Отдельно в законопроекте упоминаются студенты. Согласно новой редакции "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который является выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закон Украины "Об образовании" (кроме аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта)". Лица, определенные частью 2 статьи 10 Закона Украины "Об образовании" (кроме аспирантов, получающих образовательный уровень за средства физического или юридического лица на условиях контракта), докторанты и стажировщики.

В пункте, где речь идет о научных и научно-педагогических работниках, предлагается добавить "педагогических работников специализированных вузов" и также предоставить им отсрочку.

Действующий закон определяет, что граждане, чьи родственники погибли или пропали без вести во время российско-украинской войны, имеют право не служить в вооруженных силах. Законопроект изменяет этот список. Как следствие, украинцы, чьи дедушки, бабушки или сводные братья, или сестры погибли или пропали без вести, больше не смогут претендовать на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Военнообязанные во время мобилизации не будут призываться в течение двух лет со дня увольнения с военной службы, которые проходили военную службу во время военного положения и были уволены в запас по истечении срока службы. Такие лица могут быть призваны на военную службу в этот период с их согласия.

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные из граждан, которые проходили военную службу и уволены в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Ранее "Телеграф" писал, что новый законопроект о мобилизации касается не только изменений в призывном возрасте и возможности получать повестки онлайн, но и изменений сроков контракта. Они могут касаться военных, кроме офицерского состава.