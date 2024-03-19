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В Украине хотят изменить сроки контрактов в ВСУ, но не всем: подробности законопроекта о мобилизации

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Срок службы в армии урегулируют по-новому
Срок службы в армии урегулируют по-новому. Фото facebook.com/GeneralStaff

Длительность службы в армии хотят изменить на период военного положения

В рамках нового законопроекта о мобилизации в Украине хотят изменить сроки контрактов в ВСУ. В период действия особого положения их длительность будет зависеть от возраста военнообязанного.

Об этом сообщили на портале NV. Новые правила не будут касаться офицерского состава.

Так, для граждан в возрасте 18–25 лет длительность контракта будет составлять 1 год. Для тех, кто непрерывно отслужил во время военного положения 36 месяцев и был уволен в запас, длительность контракта составит от 6 месяцев. Также у них будет право продлить его еще на столько же или дольше. По окончанию особого периода или после объявления решения о демобилизации, действие таких контрактов досрочно останавливается.

При этом в силе останется норма, которая предусматривает заключение контрактов и на другой период времени:

  • для рядового состава — на 3 года;
  • для сержантов и старшинского состава — сроком от 3 до 5 лет;
  • для офицеров — на срок от 5 до 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мобилизованным могут списывать долги по кредитам, а за неявку в ТЦК выписывать огромные штрафы.

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#Украина #Контракт #Мобилизация #ВСУ