В Украине хотят изменить сроки контрактов в ВСУ, но не всем: подробности законопроекта о мобилизации

Длительность службы в армии хотят изменить на период военного положения

В рамках нового законопроекта о мобилизации в Украине хотят изменить сроки контрактов в ВСУ. В период действия особого положения их длительность будет зависеть от возраста военнообязанного.

Об этом сообщили на портале NV. Новые правила не будут касаться офицерского состава.

Так, для граждан в возрасте 18–25 лет длительность контракта будет составлять 1 год. Для тех, кто непрерывно отслужил во время военного положения 36 месяцев и был уволен в запас, длительность контракта составит от 6 месяцев. Также у них будет право продлить его еще на столько же или дольше. По окончанию особого периода или после объявления решения о демобилизации, действие таких контрактов досрочно останавливается.

При этом в силе останется норма, которая предусматривает заключение контрактов и на другой период времени:

для рядового состава — на 3 года;

для сержантов и старшинского состава — сроком от 3 до 5 лет;

для офицеров — на срок от 5 до 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мобилизованным могут списывать долги по кредитам, а за неявку в ТЦК выписывать огромные штрафы.