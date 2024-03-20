В украинских аптеках исчезают некоторые лекарства: три причины, почему это происходит

Фармацевты жалуются, что искать аналоги препаратов все сложнее

В аптеках исчезают некоторые лекарства, которые назначают при лечении как взрослым, так и детям. Пополнить ассортимент нет возможности, потому что импортеры отказывают в поставках.

Об этом пишет "Бизнес-Телеграф" в статье "Аптечный голод" накрывает Украину: какие лекарства уже исчезают с полок и что происходит с ценами". По данным профильного объединения ФармРада, на рынке наблюдается недостаток препаратов из нескольких групп: антибиотики, противовоспалительные и препараты от давления.

В частности, наблюдается недостаток "Нимесила", "Амоксициллина", "Аугментина" ES и 400, "Виктозы", "Ко-Амлесы", "Ко-Пренесы", "Цефмы", "Цефикса", "Оспамокса" и других. Есть несколько причин дефицита, считает руководитель компании "Алкалоид-Киев" Артем Матвеев.

Во-первых, мировая фармацевтическая отрасль до сих пор не восстановилась от пандемии ковида. И производство определенных категорий лекарства не успевает за спросом. Во-вторых, блокада польской границы усложнила логистику. И, в-третьих, в Украине растет спрос на лекарства. Дело в том, что после карантина упал уровень коллективного иммунитета.

Больше проблем возникло с детскими антибиотиками в суспензиях. Их заменить аналогами или "взрослыми" препаратами сложно, ведь они имеют не ту дозировку, а дети не могут их пить из-за горького вкуса.

По словам директора управления закупок сети АНЦ Елены Кунденко, уровень отказов поставщиков по другим препаратам колеблется от 0,3% до 1,8%. Как следствие, растут цены. Больше всего подорожали именно дефицитные детские антибиотики в суспензиях. Цена с начала года взлетела на 10–15%.

Также "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине. Несмотря на это, распространение марихуаны в Украине будет наказываться по-прежнему согласно действующему законодательству.