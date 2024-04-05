Полсотни нардепов имеют подозрения в криминале: какие партии больше всего "отличились"

Народные избранники не имеют иммунитета и могут быть привлечены к ответственности

Уже 54 депутата Верховной Рады IX созыва получили подозрения в совершении уголовных преступлений от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В список не вошли нардепы, против которых открыли производство Служба безопасности Украины (СБУ), Офис генпрокурора и другие правоохранительные органы.

Количество народных депутатов и имена подозреваемых в совершении уголовных преступлений не разглашаются согласно законодательству. Однако участники Движения "Честно" идентифицировали некоторые из них, о чем сообщается на их портале.

Исследование проводилось по информации в открытых источниках. Удалось идентифицировать 42 народных избранника из 54.

"Честно" установили, что больше всего подозрений получили нардепы от "Слуги народа" и запрещенной партии ОПЗЖ. Почти все фракции, кроме "Голоса", имеют в составе минимум одного члена, связанного с криминалом.

Чаще всего подозрения получали из-за совершения следующих преступлений:

недостоверное декларирование;

взяточничество;

государственная измена.

"Честно" сообщает, что подозрения за коррупционные преступления получили 25 нардепов. Большинство из них являются членами "Слуги народа". В недостоверном декларировании подозревают 13 народных избранников. Иным выдвинули подозрения в злоупотреблении влиянием, служебном подлоге, предложении или принятии взятки.

Инфографика Движения "Честно"

Подозрения в преступлениях против нацбезопасности получили 12 депутатов IX созыва. Речь идет о коллаборационизме, государственной измене и посягательствах на территориальную целостность Украины. Больше всего таких подозрений получили представители запрещенной партии ОПЗЖ.

Инфографика Движения "Честно"

Большинство нардепов IX созыва, подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности, уже лишены мандатов. Однако до сих пор народными депутатами являются Александр Дубинский (экс-"слуга"), Александр Пономарев (ОПЗЖ), Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и лидер фракции "Европейская Солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко.

"Честно" сообщает, что есть только 11 судебных приговоров. Большинство нардепов смогли избежать ответственности перед законом благодаря раскаянию чи потому, что истекли сроки давности.

Отметим, что почти все действующие нардепы, подозреваемые в преступлениях против нацбезопасности, не подали электронные декларации об имущественном положении и доходах за 2023 год. Исключением является Петр Порошенко. Вообще в открытом реестре НАПК нет деклараций 11 нардепов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Нестор Шуфрич получил новое подозрение. Правоохранителям удалось доказать его причастность к схеме финансирования российских оккупационных группировок на территории оккупированного Крыма.