"Набродил" 70 км и встретил опасного хищника: в Карпатах спасли мужчину, который хотел в Румынию и заблудился (видео)

Экстремальное "путешествие" длилось почти неделю

В Карпатах заблудился 42-летний мужчина, который хотел выйти на границу Румынии. Мужчина бродил по заснеженным горам 6 дней, пока его не спасли пограничники.

Как рассказали в ГПСУ, по словам мужчины, он не ожидал, что его "путешествие" будет таким опасным и трудным. Мало того, что снежный покров в горах достигал двух метров, он повстречал диких зверей — карпатскую рысь, а по ночам слышал волков.

Мужчина несколько раз терял ориентацию и в общей сложности прошел по горам около 70 километров. Он устал, замерз и промок. Пограничники помогли ему "вернутся в цивилизацию", напоили чаем с печеньем и составили на "путешественника" админпротокол за попытку незаконного пересечения госграницы.

"В очередной раз подчеркиваем опасность подобных "путешествий", поскольку они несут прямую угрозу здоровью и нередко завершаются трагически", — прокомментировали инцидент пограничники.

Как сообщал "Телеграф", вдоль реки Тиса на Закарпатье установлено ограждение с колючей проволокой. Вероятно, оно рассчитано на то, чтобы помешать уклонистам от мобилизации пытаться вплавь пересечь границу с Румынией. Такие попытки часто заканчиваются трагически.