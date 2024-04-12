США могут выдать Украине кредит вместо финпомощи: депутат объяснил, насколько это критично

Кредит от Вашингтона, о котором сейчас идет речь, что-то вроде ранее обсуждаемого ленд-лиза

Украина сейчас находится в той ситуации, когда главное – получить своевременную военную помощь. Будет ли это кредит от США, или какой-то другой смешанный вариант, это уже второстепенный вопрос.

Такое заявление сделал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко. Своим мнением о выделении Штатами военно-финансовой помощи для Украины он поделился с OBOZ.UA.

"В нашей ситуации главное – получить своевременную военную помощь, дальше уже будем разбираться, что и как. Конечно, нам бы хотелось, чтобы был реализован первый вариант – прямая помощь. Но мне кажется, это может быть какой-то смешанный вариант. Частично ссуда, а частично – прямая помощь.", — сказал Мережко.

Он также отметил, что тот кредит от Вашингтона, о котором сейчас идет речь, что-то вроде ранее обсуждаемого ленд-лиза.

"Что касается кредита, то это мне напоминает своего рода ленд-лиз, также некий заем, который нужно отдавать. Речь идет не только об СССР во время Второй мировой войны, но и о Британии. То есть здесь срабатывает в какой-то степени исторический прецедент", — объяснил он. И добавил, что, скорее всего, Украина согласится и на такой вариант. Но, во-первых, это будет ссуда без необходимости платить проценты. И во-вторых, есть вероятность, что она будет отменена в будущем.

Напомним, что Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине. В этом году Сенат наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд. нашей стране. Документ передали в Палату представителей. Но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против сенатского законопроекта выступал спикер Джонсон. Он потребовал, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Между тем, в Палате представителей рассматривают возможность предоставления беспроцентного кредита официальному Киеву вместо гранта без необходимости возврата. Также идею поддерживает экс-президент Дональд Трамп. Именно он в последние месяцы активно тормозит помощь Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что экспредседатель разведки Трампа заявил о необходимости оказать помощь Украине. Дэн Коутс отметил, что сейчас не время для любых политических игр, поскольку цена для Соединенных Штатов может оказаться сверхвысокой, а предоставить Украине помощь – самый дешевый вариант ослабить россиян.