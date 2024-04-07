Нашли обходное решение: Зеленский прокомментировал блокаду границы Украины поляками

Транзит через Польшу был бы дешевле, но блокирование границ уже надоело

Украина по-своему решила проблему с блокировкой границы польскими фермерами-саботажниками. Она построила ряд обходных путей, которые помогут и дальше экспортировать украинские товары в Европу и получать оттуда все необходимое.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью в эфире Национального телемарафона. Он признал, что транзит товаров через Польшу был дешевле, однако Украина не желает больше полагаться на обещания Варшавы разблокировать границу.

"Наш премьер общался с властями Польши, когда была встреча на уровне правительств. Все говорят, что обязательно разблокируют границы и помогут Украине. А пока все говорят, мы должны свою работу выполнять. И мы построили несколько путей в обход этой блокировки. Сегодня это работает. Лучше было бы через Польшу, дешевле для некоторых товаров транзит. Но мы должны исходить из того, где мы находимся. У нас мощно работает море, Дунай, мы начали работать через Молдову и Румынию. Я считаю, мы нашли выход из этой ситуации в любом случае", – отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, сколько Украина потеряла денег в марте из-за польской блокады границы. Речь идет о потере 6,5 млрд. гривен. Но сколько Украина потеряет в апреле спрогнозировать пока сложно.

28 марта в Варшаве прошла личная встреча украинского премьера Дениса Шмыгаля с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По завершению переговоров они сделали заявления на совместной пресс-конференции.

Интересно, что во время так называемой блокировки границ польские фермеры заблокировали и границу Польши и России. Но потом быстренько решили прекратить блокаду границы с Россией. Такое решение приняли якобы из-за христианского праздника.

О том, поможет ли Украине отказ Европы от российского зерна, читайте в материале "Телеграфа": "Европа банит российское зерно: что будет с ценами и разблокирует ли это граница Украины с Польшей"