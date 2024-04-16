Спровоцировали, вот и не выдержал: в Кировоградской области мужчине, показавшему полиции половой орган, вынесли приговор

Общение с полицейскими проходило на улице

В Кировоградской области мужчину, который показал полиции свой половой орган, оштрафовали на 17 тыс. грн. В ходе суда подозреваемый заявил, что полиция его якобы спровоцировала, а он не удержался.

Об этом идет речь в приговоре Новгородковского районного суда Кировоградской области от 8 апреля 2024 года. Мужчина свою вину не признал.

Отмечается, что пока полиция составляла на мужчину материалы об административном нарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП, он показывал правоохранителям свой половой орган. Инцидент произошел в июле 2021 года.

Приговор суда

Во время суда мужчина вину не признал. Подозреваемый заявил, что "не выдержал и действительно показал полиции свой половой орган". По его словам, общение с полицейскими проходило на улице, которая не является общественным местом. Именно поэтому он считает, что преступления не совершил и есть только админответственность, а не уголовная ответственность за это. Также подсудимый подчеркнул, что не оскорблял полицейского грубой нецензурной бранью. Свое неуважение к совершенным им действиям он проявил только к работникам полиции, а не к обществу.

По словам работника патрульной полиции, общаясь с подсудимым, они чувствовали запах алкоголя. И во время спора с правоохранителями мужчина показал свой половой орган.

Во время суда некоторые свидетели утверждали, что они не видели, как мужчина показал правоохранителям свой половой орган. Но в распоряжении суда было видео с нагрудных камер полиции.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины и оштрафовал на 17 000 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в Австралии неизвестный устроил резню в храме.