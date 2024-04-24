В ЕС прокомментировали прекращение предоставления консульских услуг украинцам за границей

Там не хотят комментировать решение украинского правительства

В Еврокомиссии отреагировали на прекращение предоставления консульских услуг военнообязанным украинцам за границей. Там отметили, что конкретных комментариев по этому поводу нет.

Соответствующее заявление сделали спикер Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер и представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос "Радио Свобода".

"Мы берем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите (документ регулирует пребывание переселенцев из Украины на территории ЕС – ред.). Мы не различаем пол, а также призывной статус. Это все, что должны сказать со своей стороны", — сказала Хиппер.

Она не ответила, подлежат ли депортации украинские мужчины, которые окажутся на территории Европейского Союза с просроченными документами.

"Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать, это объяснить, какая ситуация с этими лицами, которые находятся на территории Европы. Это то, что мы можем сделать", — добавил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Напомним, по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить консульские услуги только в случае предоставления военно-учетных документов, однако повесток там не будут выдавать.