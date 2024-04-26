Сольському обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Міністр може потрапити за ґрати

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею. Його відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів 700 тисяч гривень.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив у п'ятницю, 26 квітня. Запобіжний захід буде діяти до 24 червня. Варто зазначити, що прокурори просили призначити Сольському заставу в розмірі понад 200 млн грн.

У випадку внесення застави, Сольський буде зобов'язаний здати на зберігання свій закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю. Крім того, він буде повинен прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не залишати межі Києва без дозволу слідчого та утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, Миколу Сольського, разом з його заступником Маркіяном Дмитрасевичем, підозрюють у спробі незаконного заволодіння державною землею. 23 квітня стало відомо про те, що НАБУ вручило підозру українському міністрові.

За даними відомства, унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Спільники також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт. При цьому, Сольський всі звинувачення відкинув.

25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра. Водночас у коментарі "Телеграфу" він заявив, що готовий працювати й надалі, якщо йому дадуть таку можливість.