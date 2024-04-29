Часть военных получит возможность уволиться: для кого изменяются нормы в конце мая

Это не касается тех, кто будет иметь задолженность по уплате алиментов

Уже с 16 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации, имеющий ряд нововведений. В частности, в нем также есть норма, согласно которой контрактники, имеющие троих или более детей, могут уволиться с военной службы.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, эту норму должны были включить еще в 2022 году.

В действующем законе отмечается, что одно из оснований для увольнения с военной службы — наличие на содержании трех и более детей. Однако это не касалось контрактников, ведь они заключали договор с государством.

"Еще в 2022 году был принят закон, где я был первым автором, закон об увольнении со службы мобилизованных с тремя детьми. Тогда не удалось добиться, чтобы добавили контрактников. Сейчас, наконец, эта норма есть", — пишет нардеп.

То есть основанием для расторжения контракта и дальнейшего увольнения в период военного положения могут стать семейные обстоятельства или другие уважительные причины, говорится в новом законе. В частности, в перечень таких обстоятельств входит: "нахождение на содержании у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет, кроме имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".

Напомним, в Министерстве обороны Украины рассказали, что люди, которые будут подписывать контракт, получат определенные льготы. Это создается для поощрения и поддержки военнообязанных. Контрактники получат пособие с покупкой квартиры, машины и не только.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК объяснили, за какое время военнообязанный должен обновить свои данные.