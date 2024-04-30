Если есть острые и хронические заболевания: какие документы нужно брать с собой в ТЦК

Военнообязанный гражданин, прибывающий для уточнения своих военно-учетных данных, однозначно будет направлен на ВЛК

Врачи военно-врачебной комиссии имеют доступ к информационной системе Helsi, где могут просмотреть медицинские документы военнообязанного. Однако если у него есть определенные справки о хронических или острых заболеваниях, которые не внесены в систему, и могут повлиять на отсрочку гражданина от службы, их следует взять с собой.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки".

По словам Истомина, если лицо призывного возраста имеет инвалидность, у него должна быть справка МСЭК. Ее также следует предъявить.

"Военнообязанный гражданин, прибывающий для уточнения своих военно-учетных данных, однозначно будет направлен на ВЛК, даже если ему предоставляют отсрочку", — сказал спикер.

Он добавил, что информация о пригодности к военной службе, которую определяет военно-врачебная комиссия, является одним из пунктов военно-учетных данных.

"Потому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", — подытожил собеседник издания.

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