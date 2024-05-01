Це була не помилка: в ГУР назвали ціль блокування українських чат-ботів у Telegram

Це не означає, що була пряма вказівка російської ФСБ

Блокування українських офіційних чат-ботів, через які жителі тимчасово окупованих територій могли передавати дані про переміщення російських військ, не було випадковим. Не виключено прямий вплив ФСБ РФ.

Про це "Телеграфу" розповів співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР) у коментарі для статті "Троянський кінь російських спецслужб. Чим Україна відповість на шантаж Telegram".

Джерело запевняє, що блокування не було помилковим.

"Це не означає, що була пряма вказівка російської ФСБ. Але ми цього не виключаємо", — сказав він.

На його думку, метою мета даної дії — подивитись на реакцію в українському суспільстві, а також спроба шантажувати Україну у питанні повної заборони Telegram. У розвідці повідомили, що висновки було зроблено. Які саме, співрозмовник не уточнив.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram та інших платформ загального доступу до інформації. Якщо його приймуть, деякі види контенту будуть заборонені.