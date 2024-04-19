Нардеп анонсировал парад отставок в Кабмине, под угрозой несколько министров

Среди кандидатов на увольнение даже два вице-премьера

Народный депутат Ярослав Железняк намекнул на то, что следующая неделя в Верховной Раде Украины будет не только пленарной, но и кадровой. По словам нардепа, украинцы должны увидеть "парад отставок".

Соответствующее сообщение он сделал в своем Telegram. Заметил, что, возможно, это будет "не так громко, как вы того ожидали, но очень скоро".

"Здесь внимание, никто не знает финального решения. Но есть ощущение что это будет: изменения по Кабмину (3-4 министра), среди которых даже два вице-премьера; генпрокурор (вот тут я до сих пор не уверен, что прям на следующей неделе); уволят члена/ов Счетной палаты и, возможно, еще пару позиций", — написал Железняк.

По словам народного избранника, также следует помнить о том, что нужно будет сделать определенные перемещения на открытые вакансии среди министров. Правда, не факт, что все назначения пройдут именно на следующей неделе.

Железняк подчеркнул, что окончательного решения по конкретным фамилиям пока нет, поэтому кое-что может переиграться, но "точно какой-то кадровый пакет будет".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Банковой обдумывают увольнение генпрокурора. По информации СМИ, Костин "слишком нерешителен для этой позиции". Также мы писали о том, что в украинском правительстве недовольны работой вице-премьер-министра Украины по восстановлению Александра Кубракова.