Дело Сольского: заместителя министра арестовали и назначили огромный залог

Дмитрасевич работает заместителем министра с 2022 года

Заму министра аграрной политики и продовольствия Маркияну Дмитрасевичу, который фигурирует в деле о махинациях с землей вместе со своим начальником Николаем Сольским, избрали меру пресечения. Его отправили под стражу.

Об этом стало известно из трансляции заседания суда. Так, согласно решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), Дмитрасевич отправился под стражу на 60 дней, то есть до 7 июля 2024 года. При этом судья оставил возможность внесения залога. Его размер составляет 20 млн 287 тысяч гривен.

Для справки: Маркиян Дмитрасевич родился во Львове в 1989 году. Он работал юристом и адвокатом, был помощником и консультантом народного депутата, а также парламентского комитета по аграрной и земельной политике. В марте 2022 года он был назначен советником министра агрополитики, а в мае того же года — заместителем главы Минагрополитики.

Дело Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года НАБУ объявило действующему министру Николаю Сольскому о подозрении в том, что он мог быть участником схемы по незаконному завладению государственной землей стоимостью 291 млн гривен (т.е. более 7 млн долларов). Также его подозревают в попытке завладении еще одним земельным участком на 191 млн гривен (почти 5 млн долларов).

Через два дня, 25 апреля, Николай Сольский подал в отставку. Впрочем, в комментарии "Телеграфу" он сказал, что готов работать дальше, если ему предоставят такую возможность.

Ранее мы писали о том, что за Сольского внесли многомиллионный залог.