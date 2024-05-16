Во Львове и области с 16 мая действуют графики отключений: актуальное расписание выключения света

Всех потребителей в городе разделили на шесть групп

Во Львове и Львовской области с 00:00 16 мая действуют почасовые графики отключений электроэнергии из-за тяжелой ситуации с энергетической инфраструктурой. Из-за массированных терактов россиян против украинской энергосистемы существует дефицит мощности.

О внедрении графиков сообщило "Львовоблэнерго". Отмечается, что потребителей во Львове разделили на шесть групп и будут выключать свет по отдельным графикам для каждой.

На сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света" можно ознакомиться с графиками и посмотреть, к какой группе отключений принадлежит адрес. Можно посмотреть, в какие часы будут выключать свет в каждой группе.

Также рекомендуется при необходимости или при наличии проблем, замечаний и вопросов обращаться в "Львовоблэнерго" по следующим контактам:

чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Напомним, что из-за атак российской армии на объекты энергоструктуры Украины по всей стране 14 мая ввели отключение света. В некоторых областях они были экстренными, а в некоторых соблюдали графики. В энергосистеме страны не хватало и продолжает не хватать мощностей, чтобы обеспечить потребителей электроэнергией одновременно.