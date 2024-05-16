В Харькове ввели новые графики отключения света: обнародован список очередей

Текущие графики будут актуальны до понедельника

Из-за российских обстрелов и прохладной погоды в Украине возник дефицит электричества. Из-за этого по всей стране были введены графики отключения света.

Это же касается и Харькова, в котором ситуация с электричеством и так осложнена после многочисленных ракетных ударов. График был обнародован Харьковоблэнерго.

Отмечается, что он будет актуальным в течение 16-20 мая, то есть с перебоями горожанам придется мириться еще по меньшей мере четыре дня.

На графике ниже выделены:

красным цветом часы, когда света точно не будет;

желтым — когда свет может исчезнуть из-за оперативных переключений;

желтым с крестиком — часы пикового потребления, когда есть большая вероятность того, что свет выключат;

зеленым — когда свет будет при условии стабильной ситуации в энергосистеме.

Если кто-то не знает своего места в очереди, то Харьковоблэнерго обнародовало также файл, в котором подробно объяснил, кто и где находится. Найти его можно по этой ссылке.

Документ надо скачать, открыть, нажать либо на значок лупы или комбинацию клавиш ctrl+F и ввести название своей улицы. После этого вас переместит в нужное место в документе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, в какие часы и по каким адресам в Киеве не будет света. Всего, согласно данным ДТЭК, в столице три очереди отключений.