В Харькове ввели новые графики отключения света: обнародован список очередей
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Текущие графики будут актуальны до понедельника
Из-за российских обстрелов и прохладной погоды в Украине возник дефицит электричества. Из-за этого по всей стране были введены графики отключения света.
Это же касается и Харькова, в котором ситуация с электричеством и так осложнена после многочисленных ракетных ударов. График был обнародован Харьковоблэнерго.
Отмечается, что он будет актуальным в течение 16-20 мая, то есть с перебоями горожанам придется мириться еще по меньшей мере четыре дня.
На графике ниже выделены:
- красным цветом часы, когда света точно не будет;
- желтым — когда свет может исчезнуть из-за оперативных переключений;
- желтым с крестиком — часы пикового потребления, когда есть большая вероятность того, что свет выключат;
- зеленым — когда свет будет при условии стабильной ситуации в энергосистеме.
Если кто-то не знает своего места в очереди, то Харьковоблэнерго обнародовало также файл, в котором подробно объяснил, кто и где находится. Найти его можно по этой ссылке.
Документ надо скачать, открыть, нажать либо на значок лупы или комбинацию клавиш ctrl+F и ввести название своей улицы. После этого вас переместит в нужное место в документе.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, в какие часы и по каким адресам в Киеве не будет света. Всего, согласно данным ДТЭК, в столице три очереди отключений.