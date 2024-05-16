Россия уже пытается сорвать саммит по Украине: политолог рассказал, что готовит РФ

Нас ждет серьезное дипломатическое противостояние на всех уровнях

Россия, несмотря на все свои заявления, относится к Глобальному саммиту мира очень серьезно. Именно поэтому пытается его сорвать, уменьшить количество участников, уменьшить собственное влияние этой встречи.

Об этом "Телеграфу" рассказал преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук. По его словам, страна-агрессорка понимает, что сейчас идет ключевая дипломатическая битва за то, чье видение завершения войны и прихода мира станет доминирующим, базовым для любых дальнейших договоренностей.

При этом позиция Украины, изложенная президентом Владимиром Зеленским, ясна. Переговорную позицию должна сформировать большая коалиция государств для любых встреч представителей Киева и Москвы. Эти страны будут в дальнейшем выступать как субъект любых договоренностей с РФ и гарантами их выполнения.

"Потому что все знают цену договоренностей с россиянами. Мы помним те же Минские соглашения, которые в результате привели к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Именно поэтому мы стремимся создать для себя соответствующую дипломатическую базу для предстоящего переговорного процесса", – объясняет политолог.

По его словам, Россия пытается этому всячески противодействовать. Различными путями.

"Оказывается прямое политическое и экономическое давление на потенциальных участников. В первую очередь речь идет о государствах Глобального Юга, на часть из которых РФ имеет существенное влияние. И дает понять, что на саммите в Швейцарии им делать нечего. Параллельно с этим страна-агрессорка пытается дискредитировать украинский мирный план. Делается это путем появления множества альтернативных планов, концепций, мыслей и т.д.", — отмечает Петр Олещук.

Политолог акцентирует, что Россия резко активизировала дискуссию вокруг китайского т.н. "мирного плана". Его нахваливают в надежде на поддержку своего самого влиятельного союзника. Именно поэтому Путин на днях заявил, что полностью поддерживает китайский план. Фактически переводя ситуацию в соревнование мирных концепций.

"Нет сомнений, что в течение оставшегося до саммита в Швейцарии месяца нас ждет серьезное дипломатическое противостояние на всех уровнях. Мы будем пытаться сделать встречу максимально представительной, с какими-то конкретными решениями по итогам. Хотя понятно, что саммит этот – учредительный", — говорит Петр Олещук.

Политолог считает, что будет продолжение в виде серии саммитов. Позиция России, пытаться все сорвать и извратить, может не измениться. Поэтому это сражение Украине обязательно нужно выиграть.

Больше о движениях вокруг переговорного процесса, а также чего ждать в ближайшем будущем читайте в материале "Телеграфа": Месяц до саммита мира: как идут и к чему могут привести дипломатические сражения.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай провел переговоры по Украине со странами Глобального Юга.