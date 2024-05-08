Только с виду кажется спокойной: пловчиха рассказала, какие опасные сюрпризы таит Тиса

Это очень плохая идея во всех отношениях

За последние дни в реке Тиса в районе границы Украины с Румынией были обнаружены тела нескольких утонувших мужчин. Некоторые по ней пытаются переплыть на румынскую сторону, чтобы избежать мобилизации. Однако это очень опасный путь, так как он имеет несколько очень опасных факторов.

Детальнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Пять причин, почему не стоит бежать из Украины через Тису

"Следует понимать, что Тиса – это не египетский курорт. Весной температура воды в Тисе – 6-9 градусов. Для сравнения: вода в стандартном бассейне по нормативам должна быть 24-26 градусов", — пояснила журналистка и спортсменка Анастасия Даугуле, которая в разное время года переплывала Днепр, Десну и другие украинские реки.

Эта река только внешне выглядит спокойной. А на самом деле, Тиса довольна коварна, говорит спортсменка. У нее своенравный горный характер с течением и подводными коловоротами. Глубина реки достигает пяти метров, а на мели есть острые камни.

Есть и еще одна опасность — по Тисе в прошлом в промышленных масштабах сплавляли деревья. Они до сих пор неожиданно появляются в потоке.

"А также ветки, обломки деревьев, к ним добавляются большие куски мусора и все это на скорости. Такие сюрпризы в буквальном смысле сбивают человека, могут травмировать, выбить из равновесия", — предупредила Анастасия Даугуле.

Как сообщал "Телеграф", 7 мая из Тисы достали сразу три трупа мужчин. Самому младшему из них было всего 20 лет.