Мужчин до 25 лет будут направлять на базовую военную службу: сколько она будет длиться

За это время гражданин приобретет военную специальность

Мужчин в возрасте до 25 лет могут быть направлены на базовую военную службу на 3-5 месяцев. Такое решение связано с тем, что срочной военной службы в Украине уже нет.

А базовая всеобщая военная служба и военная подготовка должны заменить это в полной мере. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Роман Горбач на брифинге в Медиацентре Украины.

"Гражданин в возрасте до 25 лет может быть направлен на базовую военную службу от трех до пяти месяцев. За это время он приобретает военную специальность", — сказал Горбач. В то же время он подчеркнул, что до 25 лет граждане не будут призваны на военную службу.

Начальник ГУ персонала Генштаба объяснил, что до достижения гражданином 24 лет он может самостоятельно выбрать период, когда хочет пройти военную службу, но с 24 до 25 лет она становится обязательной.

Заметим, что есть установленные сроки базовой военной службы:

в мирное время, в особый период (кроме периода действия военного положения) – до 5 месяцев, из которых до 3 месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до 2 месяцев – профессиональная подготовка;

во время действия военного положения – до 3 месяцев, из которых не менее 1 месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до 2 месяцев – профессиональная подготовка.

Ранее "Телеграф" писал, что вместо допризывной подготовки в Украине введут начальную общевоенную подготовку. Предполагается, что подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профтехнического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений. Юным украинцам будут преподавать новый предмет под названием "Защита Украины".