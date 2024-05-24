Чоловіків до 25 років направлятимуть на базову військову службу: скільки вона триватиме

За цей час громадянин набуде військову спеціальність

Чоловіків, віком до 25 років, можуть направляти на базову військову службу на 3-5 місяців. Таке рішення повʼязано з тим, що строкової військової служби в Україні вже немає.

А базова загальна військова служба та військова підготовка мають замінити це у повній мірі. Про це у пʼятницю, 24 травня, заявив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Громадянин у віці до 25 років може бути направлений на базову військову службу від трьох до пʼяти місяців. За цей час він набуває військову спеціальність", — сказав Горбач. Водночас він наголосив, що до 25 років громадяни не будуть призвані на військову службу.

Начальник ГУ персоналу Генштабу пояснив, що до досягнення громадянином 24 років він може самостійно вибрати період, коли бажає пройти військову службу, але з 24 до 25 років вона стає обов’язковою.

Зауважимо, що є такі встановлені строки базової військової служби:

в мирний час, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) — до 5 місяців, з яких до 3 місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до 2 місяців — фахова підготовка;

під час дії воєнного стану — до 3 місяців, з яких не менше 1 місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до 2 місяців — фахова підготовка.

Раніше "Телеграф" писав, що замість допризовної підготовки в Україні запровадять початкову загальновійськову підготовку. Передбачається, що підготовка проводитиметься у закладах загальної середньої, професійної (профтехнічної), професійної вищої, вищої освіти та інших навчальних закладів. Юним українцям викладатимуть новий предмет під назвою "Захист України".