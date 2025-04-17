Есть паску до праздника можно, но не всем: что нужно знать

Есть определенные традиции, связанные с пасхальной выпечкой

Совсем скоро, уже 20 апреля, украинцы будут отмечать большой религиозных праздник Пасху. В период Страстной недели, которая сейчас продолжается, есть определенные традиции и ограничения. Одно из них касается поста и поедания пасхальной выпечки — пасочек. Многие знают, что нельзя лакомиться обрядовой выпечкой до самого праздника Пасхи.

"Телеграф" расскажет о традициях, которые запрещают есть паску до праздника. А также о том, кому все же можно полакомится свежей выпечкой.

Почему нельзя есть паску до Пасхи?

В христианской традиции, особенно в православии и греко-католичестве, принято придерживаться поста, который продолжается за 7 недель до Пасхи, пишут Факты. В это время верующие ограничивают потребление мяса, яиц, молочки и иногда даже рыбы.

А уже когда пост заканчивается, тогда можно разговляться. Люди идут в храмы на торжественные пасхальные богослужения, освящают корзины со всеми запрещенными в пост продуктами и только потом их употребляют. Освящение символизирует благословение праздничной пищи.

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Поскольку паска — это выпечка, которая изготавливается с содержанием молока и яиц, то до Пасхи и окончания поста есть ее не стоит. Бывает так, что верующие хозяйки даже не пробуют испеченную накануне паску до того, как не освятят ее в церкви.

"Для верующих людей, которые готовятся к празднику через пост и молитву, важно дождаться освящения", — говорит священник ПЦУ Георгий Коваленко.

При этом, по словам священника, для людей, которые не празднуют Пасху, не являются верующими и не придерживаются традиций, паску есть можно. Ведь для них это просто вкусная выпечка, которая не несет никакого духовного и обрядового смысла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что должно быть в корзине на Пасху. И можно ли освящать в храме алкоголь вместе с другими продуктами.