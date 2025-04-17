В туалете пограничной академии в Хмельницком обнаружили тело курсанта — СМИ

Парень родом из Черниговской области

Тело курсанта якобы было обнаружено 17 апреля в пограничной академии в Хмельницком. Его могли найти в туалете.

Об этом сообщает местное издание "Всем.юа" Хмельницкий. "Телеграф" пытался связаться с академией, но комментировать случай не стали.

Детали трагического случая

А вот информацию о смерти курсанта местному изданию подтвердили в академии. В материале говорится, что тело было найдено в 10 утра.

Журналисты "Всім.юа" пишут, что речь идет о 20-летнем курсанте 1 курса обучения. У него якобы были признаки огнестрельного ранения.

"На место сразу вызвана карета "скорой помощи", а также представители правоохранительных органов. Пока обстоятельства происшествия выясняются, продолжается следствие, а также проводится внутреннее расследование", — говорится в материале.

Поступил на обучение только в прошлом году

Добавляют, что военнослужащий родом из Черниговской области. Имеет среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу, а в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы.

"Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер. Предварительные версии обстоятельств и причины может озвучить только следствие", — информируют в НАГПСУ, цитату которого приводят журналисты "Всім.юа".

Ранее "Телеграф" писал, что в Луцком ТЦК нашли мертвым председателя ВЛК.