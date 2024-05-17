Прогулки по Львову: пять интересных локаций под открытым небом

Если вы устали от старинных домов и дворцов — айда на природу

Погода в Украине стабилизируется и май начинает радовать ощутимым теплом. В одном из самых живописных городов нашего государства есть немало интересных мест, где приятно погулять в хорошую погоду на природе. Кроме десятков парков, скверов и зеленых зон есть во Львове немало обустроенных городов для отдыха с пользой — в них можно не только подышать свежим воздухом среди молодой зелени, но и узнать что-то полезное и интересное.

Шевченковский Гай

Адрес: ул. Чернеча Гора, 1.

Часы работы: 10:00-18:00, внешняя экспозиция доступна ежедневно, интерьеры усадеб – со среды по воскресенье.

Стоимость посещения: общий билет — 150 грн, льготный (учащиеся, студенты, пенсионеры) — 70 грн, семейный (два взрослых и один-три ребенка до 16 лет) — 350 грн.

Музей народного зодчества и быта во Львове им. Климентия Шептицкого расположен под открытым небом. Здесь можно увидеть уникальные образцы деревянной архитектуры Бойковщины, Лемковщины, Гуцульщины, Подолья и Закарпатья, объединенные в небольшие "села". Стоит обуть удобную обувь – общая площадь музея составляет 36,6 га, а дорожки могут быть грунтовыми.

Также в музее есть зооуголок, проводятся мастер-классы по гончарству, игре на свирели, а по праздникам — обрядовые забавы, например, гаевки.

Парк Погулянка

Адрес: ул. Пасечная

Часы работы: всегда открыт.

Стоимость посещения: бесплатно.

Парк Погулянка

Еще в начале XX века в это место приезжали львовяне погулять, развлечься и поесть вкусностей или мороженого. Сейчас парк — спокойное место, отдаленное от шумного центра. Там можно и по аллеям пройтись, и с ребенком на интересной каменно-деревянной площадке поиграть. Рядом находится Ботанический сад ЛНУ им. Ивана Франко.

Ботанический сад

Адрес: ул. Черемухи, 44

Часы работы: вторник-четверг и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Стоимость посещения: общий билет – 100 грн, льготный (учащиеся, студенты) – 70 грн.

Ботанический сад Львовского национального университета им. Ивана Франко является одним из старейших садов в Украине и Восточной Европе. С 1 мая доступен вход в оранжерею – местная коллекция растений насчитывает около 1500 таксонов. Некоторым растениям здесь более 100 лет. Среди них дамара, саговики, финик канарский, араукария Бидвилла.

В каждый период, посетив Ботсад, можно увидеть цветение множества различных цветов и кустарников. На территории также есть озеро.

Стрыйский парк

Адрес: ул. Парковая, ул. Стрыйская, ул. Самчука

Часы работы: всегда открыт.

Стоимость посещения: бесплатно.

Фонтан в Стрыйском парке

В этом парке можно найти себе забаву по настроению — побегать утром, прогуляться по аллеям с мороженым, кофе или вишневкой, покормить белок или даже посетить бесплатную оранжерею.

Стрыйский парк – самый большой во Львове. Его открыли еще в 1894 году. Здесь есть озеро с лебедями, детская железная дорога, рестораны, кафе, детские развлечения, но главное — извилистые дорожки для длинных прогулок и зеленые газоны, на которых можно устроить пикник.

Парк Ивана Франко

Адрес: улица Соломии Крушельницкой, 11-13.

Часы работы: всегда открыт.

Стоимость посещения: бесплатно.

Ротонда в парке Франко

Парк возле Львовского национального университета им. Ивана Франко – самый старый в Украине. Муниципальный парк здесь существует с XVIII века.

В нем проводятся немало мероприятий — ярмарки, фестивали, благотворительные инициативы. Недалеко расположен Собор святого Юра и Дом ученых. Отдохнуть в тени деревьев на траве или на скамейках можно с чашечкой кофе — его продают рядом с входами в парк.

Одно из его окрас — беседка-ротонда. В зеленой зоне есть место для выгула собак и детская площадка, стилизованная под сказку "Лис Микита".