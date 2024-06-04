В Киеве и области пройдут недельные учения ВСУ: жителей предупредили о важном запрете

Фото и видеосъемка этих объектов запрещена

Киевлян и жителей области предупредили о переброске войск ВСУ. Граждан просят не паниковать и соблюдать информационную гигиену.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Он объяснил, что перемещения личного состава и техники связано с проведением командно-штабных учений. Они пройдут с 5 по 13 июня, а принимать в них участие будут воинские части (подразделения) группировки сил и средств обороны столицы.

"В ходе учений пройдут практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений", — говорит генерал.

По словам Павлюка, целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"Просим хранить спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрете на фото, видеосъемки передвижения наших войск. Тренируемся и постоянно улучшаем уровень боеспособности подразделений!", — отметил командующий.