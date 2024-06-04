У Києві та області пройдуть тижневі навчання ЗСУ: жителів попередили про важливу заборону

Фото та відеозйомка цих об’єктів заборонено

Киян та мешканців області попередили про перекидання військ ЗСУ. Громадян просять не панікувати та дотримуватись інформаційної гігієни.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він пояснив, що переміщення особового складу та техніки пов’язане із проведенням командно-штабних навчань. Вони пройдуть з 5 по 13 червня, а братимуть у них участь військові частини (підрозділи) угруповання сил та засобів оборони столиці.

"У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів", — каже генерал.

За словами Павлюка, метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

"У зв'язку з проведенням навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ. Тренуємось та постійно покращуємо рівень боєздатності підрозділів!", — зазначив командувач.