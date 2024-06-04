Будут ли мобилизовать полицейских и спасателей: нардеп дал ответ

Он дал исчерпівающие разъяснения

Народный депутат Украины Федор Вениславский рассказал, что Кабмин "сегодня-завтра" планирует утвердить постановление, которое будет предоставлять сотрудникам полиции бронирование от мобилизации. Также это будет касаться и спасателей.

Об этом Вениславский сказал в эфире "Радио Свобода". Он подчеркнул, что сомневается в попытках мобилизовать ГСЧСников. Однако, если такие сигналы все же будут, вопросы будут поднимать на комитете по нацбезопасности.

Стоит отметить, что по новому закону о мобилизации сотрудники полиции не имеют отсрочки от мобилизации, но подлежат бронированию. Вероятно, теперь это должен утвердить Кабмин.

Вместе с тем слова Вениславского касаются слухов, что в Украине якобы планируют лишить бронирования от мобилизации работников ГСЧС. На сайте Кабмина петиция с призывом не делать этого набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Напомним, по состоянию на 24 мая в Украине бронирование от мобилизации получили уже 700 тысяч человек. Только 4 тысячи из них из ІТ-компаний.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что у Зеленского отказались от идеи "экономического бронирования". Власти передумали из-за возможного поднятия налогов и опасений Генштаба.