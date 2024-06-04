Количество стремительно растет: сколько украинок обновили свои данные через "Резерв+"

Среди людей, которые обновили свои данные, военнообязанные, призывники и резервисты

В Украине уже десятки тысяч женщин обновили свои данные в приложении "Резерв+". Общее количество украинцев, воспользовавшихся этим методом актуализации информации о себе, уже более миллиона человек.

Об этом со ссылкой на спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина сообщает канал "Ukraine NOW". По его словам, количество женщин, которые обновили данные через "Резерв+", уже составляет 190 тысяч человек. Отметим, что еще неделю назад эта цифра была меньше примерно на 40 тысяч.

Также растет и общее количество украинцев, воспользовавшихся этим методом обновления данных. На данный момент оно составляет 1 371 000 человек. Среди них военнообязанные, призывники и резервисты.

Для справки: Резерв+ — это приложение Минобороны. С его помощью можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). Приложение доступно для скачивания из App Store (тут) и Google Play (тут). Это удобный способ пройти обязательную процедуру и увидеть, какая информация находится в реестре "Оберег".

Напомним, ранее мы писали о том, что люди, которые по требованиям действующего закона обновили данные в "Резерв+", во время возможной встречи с представителями территориального центра комплектования (ТЦК) на улице вполне могут получить повестку.