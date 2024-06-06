Зеленского и украинцев во Франции встречали громкими аплодисментами стоя (видео)

Чета Зеленских представляют народ Украины

Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую почтили долгими овациями во время их участия в торжествах по случаю 80-летия высадки в Нормандии. Мероприятие прошло сегодня, 6 июня.

Соответствующее видео опубликовало французское издание AFP. Отмечается, что во время своего выступления президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к овациям в честь украинского народа, который представляли чета Зеленских.

"Спасибо украинскому народу за его мужество. Мы здесь и не ослабеем", — сказал в своем выступлении Макрон.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с Еленой Зеленской прибыли во Францию, где приняли участие в торжествах в честь 80-летия высадки в Нормандии. Интересные факты об этом масштабном историческом событии мы собрали в отдельном материале.

Во время участия в мероприятии Зеленский кратко пообщался с журналистами, а также с ветеранами Второй мировой войны, принимавшими участие в масштабной операции "День Д". Один из ветеранов назвал главу Украины героем, спасающим свой народ. Мужчина даже хотел поцеловать руку президенту, но Зеленский успел его остановить и назвал солдата времен Второй мировой — спасителем Европы.

К вечеру, в официальном Telegram-канале Зеленского появился видеодайджест сегодняшнего торжественного мероприятия во Франции.

"Единство, определяющее историю", — так подписали видео.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Владимир Зеленский прибыл с визитом в Филиппин, впервые в истории украинской политики.