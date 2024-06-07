В Харькове жильцы дома четверо суток сидят без света и уже обратились в полицию

Многочисленные обращения жителей на "горячую линию", а также телефоны соответствующих служб успеха не дали

В Харькове жильцы дома по улице Большая Кольцевая, 4, заявили на "Облэнерго" в полицию. Причиной тому стало отсутствие электроэнергии в их квартирах четверо суток подряд.

Жильцы рассказали, что помимо отсутствия света в некоторых квартирах также нет воды, поскольку не работают насосы для ее подкачки на верхние этажи. Об этом пишет "Думка".

"Причина не во вражеских ракетных ударах и не в обессиленной электросистеме города, а просто в недоразумении между юридическими лицами. ПАО "Харьковэнергосбыт", АО "Харьковоблэнерго" и ООО "Агентство недвижимости "Рестриэлт", которое является управляющей компанией нашего дома. Они не могут найти общий язык, по каким тарифам должны платить жильцы дома за электричество", — говорят жители дома.

Отмечается, что в настоящее время компании находятся в состоянии апелляционного судебного процесса. Суд первой инстанции принял сторону управляющей компании.

Жильцы жалуются, что несмотря на это работники "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта" отключили дом от электричества.

"Многочисленные обращения жителей на "горячую линию", а также телефоны соответствующих служб успеха не дали. По состоянию на 24 мая задолженность за коммунальные услуги, в том числе и электроэнергию, за весь дом составляет аж 12185 грн, и то за счет выехавших семей" из Харькова, остальные платят своевременно", — подчеркнули жители.

6 июня возмущенные жильцы вызвали наряд полиции и подали коллективное заявление за нарушение их прав.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 июня в Харькове и Харьковской области будут действовать графики отключений. Стало известно, у кого и сколько не будет света в этот день.