Украинцы снова останутся без света на пару часов: где уже введены аварийные отключения

Графики будут применяться как для промышленных, так и для бытовых потребителей

В понедельник, 10 июня, по всей территории Украины запланировали графики почасовых отключений электроэнергии. При этом в Сумской области будут действовать аварийные отключения, а также в Черниговской.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Там уточнили, что графики будут применяться как для промышленных, так и для бытовых потребителей с 16:00 до 22:00.

Главной причиной, по которой в этот день вынуждены вводить отключения — рост потребления электроэнергии в начале недели.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет", — говорится в сообщении.

В то же время "Укрэнерго" предупреждает, что 10 июня на территории Сумской области будут действовать аварийные отключения света. Это связано с тем, что этой ночью по техническим причинам выключался объект энергетической инфраструктуры. Обесточивались потребители города Сумы.

По состоянию на 06:30 большей части граждан вернули электроэнергию. Сейчас проводятся ремонтные работы. В ближайшие часы свет будет возвращен полностью.

В Черниговской области без света остались более 1500 потребителей. Проводятся аварийные работы. В настоящее время рабочие бригады уже занимаются ремонтом и возвратом электроснабжения в дома.

Света нет у 319 абонентов в Борзянщине, Коропщине (867 абонентов), Минщине (203 абонента), Прилуччине (19 абонентов) и Репкинщине (19 абонентов).

Напомним, ранее председатель правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Телеграфу", какую энергосистему строить Украина: Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы.